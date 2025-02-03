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Сегодня, 20:42

Мамиашвили заявил, что негативно относится к смене спортивного гражданства

Сергей Ярошенко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о своем отношении к смене спортивного гражданства.

«Здесь истина должна быть посредине. Существует общепринятая практика, что спортсмен достойно представлял здесь интересы страны и состоялся здесь, а потом достойно представлял другую страну, когда он уже не в том возрасте, чтобы конкурировать с нашими молодыми спортсменами. Почему бы не пойти ему навстречу, если есть такая возможность. Но если человек просто сбежал, как предатель, став победителем молодежного первенства, не имея лицензии, такие вещи недопустимы. В отношении таких перебежчиков и их морального статуса у меня однозначная позиция. Большинство этих спортсменов присягали под конституцией, поэтому вопрос в правовой форме этих событий. Он может сказать: всем спасибо, вы вложили в меня силы, время и средства, и попрощаться. Но самое интересное, что эти спортсмены потом продолжают тренироваться на территории России. Тут не может быть никакой дискуссии. Если сбежал, живи, там счастливо тренируйся и наслаждайся перспективами европейской жизни», — цитирует Мамиашвили «РБ Спорт».

Ранее три россиянина стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по вольной борьбе под флагами других стран на Олимпиале 2024 года в Париже.

Источник: РБ Спорт
Михаил Мамиашвили
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