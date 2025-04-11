Мамиашвили — о Валиеве: «Он некрасиво от нас уезжал»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал свои отношения с Черменом Валиевым, выступающим за сборную Албании.

«Какая у меня может быть конфронтация с Валиевым? Единственный момент — он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт? Он молодой парень и выбрал себе такой путь», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

Во время церемонии награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе Мамиашвили в грубой форме обратился к Валиеву, которому вручал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. Сообщалось, что Мамиашвили назвал предателем этнического осетина, выступающего за Албанию.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.