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11 апреля, 15:46

Мамиашвили — о Валиеве: «Он некрасиво от нас уезжал»

Сергей Ярошенко
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал свои отношения с Черменом Валиевым, выступающим за сборную Албании.

«Какая у меня может быть конфронтация с Валиевым? Единственный момент — он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт? Он молодой парень и выбрал себе такой путь», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Чермена Валиева предателем.Скандал с экс-борцом сборной России на ЧЕ-2025. Президент ФСБР Мамиашвили показательно грубо его поздравил

Во время церемонии награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе Мамиашвили в грубой форме обратился к Валиеву, которому вручал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. Сообщалось, что Мамиашвили назвал предателем этнического осетина, выступающего за Албанию.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

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Михаил Мамиашвили
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