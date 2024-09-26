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Сегодня, 15:23

Мамиашвили — о смягчении санкций со стороны UWW: «Это осознание пагубности решений, принятых под давлением»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на смягчение санкций Объединенного мира борьбы (UWW) в отношении российских и белорусских атлетов.

— Начнем с того, что я считал и считаю, что все предпринятые ограничения незаконны. Ни в одном уставе, ни в одной хартии ничего подобного нет. То, что сегодня Международная спортивная организация идет по пути, так или иначе, предоставления возможности российским и белорусским спортсменам выступать на международной арене — это осознание пагубности решений, которые были приняты под жестким политическим давлением, я убежден в этом.

— Является ли это решение признанием того, что на международных соревнованиях без российских спортсменов плохо?

— Не думаю, что тех, кто формулировал комплекс ограничений, это интересует.
Как можно представить борьбу без российских атлетов? Как можно представить художественную гимнастику без Винер и всего ее наследия? То же самое с синхронным плаванием. Понятно, что с точки зрения привлекательности и конкурентоспособности — это все неполноценно, — сказал Мамиашвили «СЭ».

26 сентября бюро UWW обновило критерии допуска российских и белорусских борцов на международные соревнования, согласно которым принадлежность спортсменов к ЦСКА и «Динамо» не будет препятствием для заявки на большие турниры.

Дарик Агаларов

Михаил Мамиашвили

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