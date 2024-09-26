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Сегодня, 16:00

Мамиашвили: «Все шаги идут в пользу здравого смысла и ответственности за настоящее и будущее мирового спорта»

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем российских и белорусских спортсменов.

«Я думаю, что все эти шаги идут в сторону здравого смысла и ответственности за настоящее и будущее мирового спорта. Это то, о чем говорит глава нашего государства — категорическая позиция невмешательства извне политических сил в процессы мирового и олимпийского спорта. Для руководителя любой спортивной организации, тем более МОК, это должно быть обязательностью к исполнению», — сказал Мамиашвили «СЭ».

26 сентября бюро UWW обновило критерии допуска российских и белорусских борцов на международные соревнования, согласно которым принадлежность спортсменов к ЦСКА и «Динамо» не будет препятствием для заявки на большие турниры.

Дарик Агаларов

Михаил Мамиашвили

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