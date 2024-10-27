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Сегодня, 15:43

Наталью Ярыгину переизбрали в бюро Объединенного мира борьбы

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Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Наталья Ярыгина переизбрана в бюро Объединенного мира борьбы (UWW), информирует ТАСС.

В первом туре голосования на конгрессе организации в Тиране за нее проголосовали 60 делегатов.

Ярыгиной с 2014 года также занимает пост вице-президента Объединенного мира борьбы. В бюро UWW входит с 2002 года. 70-летняя Ярыгина — вдова двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира по вольной борьбе Ивана Ярыгина, погибшего в автокатастрофе в 1997 году.

Источник: ТАСС

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