Мамиашвили о возвращении россиян на международные турниры: «Тенденция есть»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о возможном возвращении россиян на международные турниры.

«Тенденция определенно есть. Вспомните, какая позиция была у международных федераций раньше — категорически против нашего участия. Но постепенно пришло осознание, как понизился уровень конкуренции, что бьет по всему мировому спорта. Нельзя было допускать, чтобы он был политически ангажирован. Именно конкуренцией и личностями спорт всегда и привлекал», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей.