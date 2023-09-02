Лайшев о недопуске 26 россиян и белорусов на чемпионат мира-2023: «Мы все равно победим! Это решение из вредности»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал «СЭ» недопуск 26 россиян и белорусов из 235 человек на чемпионат мира-2023.

«Они всегда вставляли нам палки в колеса. Мы их все равно победим, потому что у нас самые сильные борцы в мире. И они никак без нас не обойдутся. Это решение из вредности, потому что они нас боятся. К дальнейшим санкциям мы должны быть готовы. Это не в первый раз в нашей стране. Это было в 80 году, 84 году. Все равно мы готовились и от этого слабее не стали. Будем только сильнее. Надо верить в свою команду, в своих тренеров и в свою страну. Критерии допуска непонятны. Не надо в этом ковыряться. Это дешевые и убогие люди, которые принимают эти решения. Нам всем все понятно», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские борцы выступят на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.