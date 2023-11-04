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Сегодня, 01:06

Сборная Дагестана победила команду Осетии на турнире PWL 6

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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В Москве в волейбольной арене «Динамо» состоялась международная Борцовская Лига Поддубного (PWL-6). Сборная Дагестана победила команду Северной Осетии — 7:3.

Вольная борьба

PWL-6

До 57 кг. Артем Гобаев — Заур Угуев 0:11

До 61 кг. Чермен Тавитов — Абасгаджи Магомедов 2:8 (туше)

До 65 кг. Джамбулат Кизинов — Ибрагим Ибрагимов 0:10

До 70 кг. Давид Баев — Курбан Шираев 2:5

До 74 кг. Чермен Валиев — Магомедхабиб Кадимагомедов 3:3 +/-

До 79 кг. Таймураз Салказанов — Ахмед Усманов 4:0

До 86 кг. Артур Найфонов — Джабраил Шапиев 3:0

До 92 кг. Батырбек Цакулов — Магомед Курбанов 7:4

До 97 кг. Сергей Козырев — Алихан Жабраилов 0:6

До 125 кг. Ален Хубулов — Абдулла Курбанов 1:3

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