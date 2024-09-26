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Париж-2024

Сегодня, 06:58

UWW смягчил критерии допуска российских борцов до международных соревнований

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Ограничения сняты с российских и белорусских борцов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, но не участвующих в боевых действиях и не выражающих публичную поддержку СВО.

На будущие турниры под эгидой UWW не будут допущены только те спортсмены из России и Белоруссии, чье прямое участие в боевых действиях в рамках СВО или публичная поддержка СВО были засвидетельствованы.

При этом российские и белорусские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

В апреле 2023 года UWW допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Каждый борец допускался до участия в турнирах после проверки на предмет отношения к СВО и вооруженным силам.

Источник: РИА Новости

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