UWW смягчил критерии допуска российских борцов до международных соревнований

Объединенный мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт организации.

Ограничения сняты с российских и белорусских борцов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, но не участвующих в боевых действиях и не выражающих публичную поддержку СВО.

На будущие турниры под эгидой UWW не будут допущены только те спортсмены из России и Белоруссии, чье прямое участие в боевых действиях в рамках СВО или публичная поддержка СВО были засвидетельствованы.

При этом российские и белорусские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

В апреле 2023 года UWW допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Каждый борец допускался до участия в турнирах после проверки на предмет отношения к СВО и вооруженным силам.