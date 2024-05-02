Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Бочкаев скончался в 58 лет

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), президент всемирного комитета грэпплинга Объединенного мира борьбы (UWW) заслуженный тренер России Ризван Бочкаев скончался на 59-м году жизни.

«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надежный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта. Самые искренние слова соболезнования родным и близким», — приводит ТАСС президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Бочкаев был создателем и руководителем Всероссийской федерации грэпплинга, а в 2015 году возглавил всемирный комитет грэпплинга UWW. Также он награжден высшей наградой Объединенного мира борьбы — орденом UWW.