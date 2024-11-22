Студенты-борцы в США теперь заколачивают миллионы. Все благодаря новой системе NIL - продаже прав на образ

Озолотились и тренеры.

Студенческая система спорта в США - самая развитая в мире. Университеты обладают первоклассной инфраструктурой, на соревнования по лакроссу и гимнастике приходят по 40-50 тысяч человек, а футбольный матч может собрать 100 тысяч.

Игры транслируют телегиганты вроде ESPN, крупные корпорации делают с колледжами рекламные интеграции, в дни матчей алкоголя, еды и атрибутики на стадионе продается на миллионы долларов.

Долгие годы самые крупные выгоды со студенческого бизнеса отходили студентам, представляющим популярные виды спорта: футбол, баскетбол, бейсбол, но в последние пару лет большие деньги дошли и до борцов.

В 2021 году начала действовать программа NIL (Name. Image. Likeness. - Перевод с англ. Имя. Образ. Сходство), которая коренным образом изменила положение успешных атлетов колледжей из любых видов спорта. Теперь NIL дает им право контролировать и получать прибыль от использования своего имени и образа. В прошлом эти права ограничивались NCAA, но недавние изменения позволяют спортсменам монетизировать свой личный бренд, зарабатывать на рекламе и своем имени.

Впервые мы услышали об этом от бойца UFC и бывшего колледж-борца Бо Никала. Он рассказал, что молодые студенты из его родного университета Пенн Стейт теперь зарабатывают больше него, видного бойца UFC, и он сильно жалеет, что сам не застал эру NIL.

Боец ММА Бо Никал. Фото Global Look Press

Слова Никала были одним из толчков глубже узнать про американский студенческий спорт, и мы вышли на Вугара Оруджева, двукратного чемпиона мира по вольной борьбе, который с 2000 года живет в США и тренирует в колледже на Лонг-Айленде. Он подробно рассказал нам о том, что сейчас происходит в системе NCAA, и все рассказанное будет в нашем большом интервью, которое выйдет в понедельник.

А пока мы публикуем небольшой, но содержательный отрывок на тему доходов студентов-борцов.

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- Дэвид Тейлор на Олимпиаду в этом году не попал, и ему сразу предложили работу – Оклахома Стейт, главный тренер. Контракт дали 800 000 долларов в год. Он сразу сказал: «До свидания!» – и поехал.

Здесь есть такие университеты, не каждый, конечно, но есть. Кэл Сэндерсон, например, боролся в Айова Стейт, и ему Пенн Стейт предложил: вот тебе контракт 2,5 миллиона на пять лет. Это был первый человек, который такие номера получил тренером. И он сразу сказал: «Да». Университеты Big Ten, Большая десятка, там большие деньги дают тренерам. Последние четыре года в колледжах действует программа NIL, и студенты, особенно футболисты, баскетболисты, зарабатывают большие деньги. Я вот недавно своего ученика отправил, ему дали 500 000 долларов в год. И борцам дают большие деньги. Спенсер Ли в Айове получал миллион долларов в год. Чтобы боролся, рекламировал, представлял Iowa Wrestling.

- Спенсер Ли, который в Париже взял серебро в 57 кг. И когда он был молодым студентом, ему уже платили миллион долларов в год?

- Да. Он самый высокооплачиваемый борец, три раза выиграл NCAA. Ему Айова платила большие деньги и платит. Из всех, кого я знаю, борцов, ему платят больше всего.

- Откуда у Университета Айовы такие деньги?

- Университеты зарабатывают большие деньги от футбола. На игры по 100 тысяч человек приходят, продают там много алкоголя, хот-догов. Они большие деньги имеют. ESPN там всегда, трансляции, большой бизнес. Плюс Айову поддерживают большие корпорации, они из-за этого налогов платят меньше, там списания идут, write down. И благодаря таким деньгам Айова много и борцам платит.