Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила новый сайт

Сегодня, 11:25
Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой открыла новый официальный сайт. Там вы найдете актуальные новости из жизни Академии, расписание сборов, информацию о тренерах, уникальные эксклюзивы со спортсменками, яркие фоторепортажи и свежие видео.
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«Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике. Это центр обучения, тренировок, соревнований и спортивных мероприятий в офлайн- и digital-среде.
Также у Академии есть официальный телеграм-канал.
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