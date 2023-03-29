Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила официальный телеграм-канал

У Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой появился официальный телеграм-канал

«Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике. Это центр обучения, тренировок, соревнований и спортивных мероприятий в офлайн- и digital-среде.

Здесь будет самая полная информация о жизни и работе академии, показаны успехи спортсменок и опубликованы интересные новости из мира художественной гимнастики.

В канале вы также найдете информацию об элементах художественной гимнастики, которые делают этот спорт столь завораживающим и прекрасным.

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