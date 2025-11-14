Видео
Небесная грация
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Небесная Грация

14 ноября, 17:15

Алина Кабаева: «Кто придумал художественную гимнастику? Россия!»

Алина Кабаева.
Фото "Небесная грация"

С 12 по 14 ноября в Пекине состоялся «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025 — уникальные соревнования по художественной гимнастике со специально разработанными правилами Международной Ассоциации «Небесная грация».

Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов «Небесная грация» Алина Кабаева подвела итоги турнира в интервью Дмитрию Губерниеву на «Матч ТВ».

— Состоялся уже пятый, юбилейный, турнир. Поздравляем! Что удалось вам, как организатору?

— Мы рады, что к нам приехало 30 стран. Очень хороший уровень. У нас опять в этом году скакалка. С каждым разом все лучше и лучше. Правила — прекрасные. Они дают возможность гимнастке раскрыть свой талант, показать наш вид спорта еще более зрелищным, красивым. За счет чего? За счет сложных элементов. В Международной федерации гимнастики тоже есть хорошие и сложные элементы, но они по стоимости чуть-чуть меньше. Поэтому их, на самом деле, и невыгодно брать. А у нас эти элементы стоят дорого, брать их выгодно. Поэтому дети делают, рискуют. И риск оправдан.

— Участницам нравится выполнять сложные элементы. Получается, мы дополняем и усиливаем мировую гимнастику?

— Мы ни с кем не спорим, делаем одно общее дело, развиваем художественную гимнастику. Потому что спорт — это спорт высших достижений. Мы в олимпийской семье. Надеюсь, что, если Международная федерация гимнастики увидит наши наработки, и что-то возьмет в свои правила, мы будем только рады.

— Сомнений нет никаких. Вы сказали, что приехало 30 стран — это еще одна наша огромная победа. Думаю, что с каждым годом география должна расширяться. Общаемся со многими нашими иностранными друзьями, гостями, партнерами, соперниками. И все в восторге.

— Вы сами должны понимать — хочется, чтобы спорт был вне политики. Спорт, культура должны объединять народы. Чем мы и занимаемся.

— Очень здорово, что мы и собираем олимпийских чемпионок. Первая олимпийская победительница Лос-Анджелеса-1984 Лори Фанг. И Барсукова, и Тимошенко. И израильтянка Ашрам приглашена. Считаю, это очень здорово, когда мы показываем миру нашу абсолютную открытость и преемственность поколений.

— Это действительно здорово. И Евгения Канаева тоже здесь. Хочу их поблагодарить за то, что они приезжают пятый год подряд и поддерживают наш турнир, нашу художественную гимнастику.

— Отличительной особенностью турнира является то, что здесь есть «элемент Кабаевой», «элемент Батыршиной». Получается, мы на «Небесной Грации» говорим про истоки. Такое уважение к традициям. Пожалуй, у нас стоит поучиться многим.

— Во-первых, колыбель художественной гимнастики — это Санкт-Петербург. И кто придумал этот вид спорта? Россия! Поэтому мы законодатели мод, как говорится. И мы должны развивать и показывать, на что мы способны, куда нам нужно стремиться. И очень важно, что правила диктуют развитие. И правила «Небесной грации» действительно диктуют развитие. Мы все вместе этим занимаемся.

— Был поражен выступлением юниорок «Небесной грации», которые победили в групповых упражнениях. Есть же ведь таланты! Так понимаю, на вашем примере огромное количество девчонок, которым вы помогаете, вырастают буквально на глазах.

— Мы все вместе помогаем. У нас прекрасная сборная команда России, прекрасные тренеры. Поэтому и есть результат. Что касается маленьких девочек — мы все должны понимать, что это наше будущее. Сегодня они выступали здесь, а завтра будут представлять нас на международной арене. И это прекрасное будущее.

— Во многом еще и классное настоящее. Мы уже видим, как совсем юные девчонки показывают совершенно невероятное мастерство. Но мы в Китае, нас принимают здесь блестяще. Насколько было сложно договориться? Кажется, что мы совершенно не зря говорим китайским партнерам спасибо. Вместе с Россией они здорово воплощают нашу идею.

— Ты абсолютно прав. Мы благодарим наших китайских друзей за гостеприимство, что они нас пригласили. И не только за это. Они проделали огромную работу, чтобы наш турнир «Небесная грация» прошел на высоком уровне. Большое им за это спасибо!

— Пятый, юбилейный турнир. Но мы же не будем снижать обороты с точки зрения работы вашей замечательной Академии, целого университета «Небесной грации». Вы приглашаете талантливых девчонок, полностью обеспечиваете подготовку, все берете на себя.

— Мы очень рады, что нам доверяют другие страны. Приезжают к нам в Академию, мы вместе с ними проводим учебно-тренировочные сборы. Это успех. Считаю, что это, конечно, наш общий успех, что Изабелла Рохас выступила на чемпионате мира. И выступила успешно. Но чтобы выступить, нужно туда попасть — и она прошла этот отбор. И проходила сборы в «Небесной грации».

— Сами участницы «Небесной грации» говорят, что после таких правил, такой сложной гимнастики многое уже по плечу. К чему мы должны стремиться и будем стремиться дальше? Это пятый турнир, юбилейный. Но будет и шестой, я полагаю.

— К чему стремиться? Просто любить свое дело, развивать его с душой и любовью. И только тогда мы победим. Потому что любовь побеждает.

— Что вы скажете всем поклонникам художественной гимнастики, юным спортсменкам, родителям, многомиллионной армии болельщиков, которые три дня смотрели эти прекрасные соревнования?

— Родителям я скажу, чтобы они поддерживали своих детей, чтобы никогда в них не сомневались. Если у ребенка что-то не получается, или он не хочет чем-то заниматься, не обязательно спортом, это сдаются родители. Поэтому, родители, мы не сдаемся, идем вместе со своим ребенком. Что пожелать нашим гимнасткам? Получать удовольствие от процесса, тренироваться и любить этот вид спорта. Только тогда все получится. Главное, чтобы было трудолюбие.

— Терпение и труд все перетрут. Спасибо вам огромное! Все вместе мы делаем огромное дело — популяризируем спорт. Художественная гимнастика, как мощнейший на «Небесной грации» посол мира на планете Земля.

— Хочу сказать большое спасибо «Матч ТВ», который снимает нас с утра до вечера и с вечера до утра. Ребята, всем большое спасибо!

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
