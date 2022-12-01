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1 декабря, 19:00

Анастасия Салос: «Сейчас как мотивация — турнир «Небесная Грация»

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Белорусская гимнастка Анастасия Салос в интервью «СЭ» прокомментировала предстоящий старт турнира «Небесная Грация». Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

— С российскими гимнастками общаетесь?

— Да. С многими девочками мы периодически переписываемся, интересуемся друг у друга, как дела. Но я хорошо знакома не только с российскими, но и с гимнастками из других стран тоже.

— Как проходят тренировки? Нет проблем с мотивацией?

— В начале года было, конечно, сложновато из-за того, что запретили выступать на международных соревнованиях. Сейчас уже более-менее привыкли. У нас достаточное количество внутренних стартов. Недавно состоялся чемпионат страны. Сейчас как мотивация — турнир «Небесная Грация». И в декабре у нас будет Кубок республики.

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики.

Белорусская гимнастка Анастасия Салос. Анастасия Салос: «Небесная грация» — отличная мотивация"

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