Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Небесная Грация

Сегодня, 08:01

Фестиваль «Алина» пройдет 8 апреля на базе Академии «Небесная грация»

Фестиваль «Алина»
Telegram Дзен
8 апреля в Сочи пройдет фестиваль художественной гимнастики «Алина», сообщает телеграм-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Это крупнейший благотворительный праздник художественной гимнастики. С 2009 года он собирает на одной площадке юных звездочек и заслуженных спортсменок.

Изначально мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, но впоследствии тематика стала ежегодно меняться: например, выдающиеся женщины, сказки, путешествие по Вселенной.

В 2022 году фестиваль «Алина» проходил в Москве и был посвящен Великой Отечественной войне. В выступлениях приняли участие примы художественной гимнастики — сестры Аверины и Лала Крамаренко.

В этом году местом проведения фестиваля «Алина» станет новый мультифункциональный центр художественной гимнастики «Небесная грация».

Над фестивалем работает целая команда профессиональных хореографов. Благотворительный фонд Алины Кабаевой организует им поездки по разным регионам России и зарубежным странам, где специалисты готовят фрагменты своих постановок. Затем на общей репетиции они сведут эти эпизоды в единое выступление.

В этом году хореографами фестиваля выступят Ирина Зеновка, Наталья Белугина, Елена Афанасьева, Екатерина Сиротина, Эльдар Сайфутдинов, Сания Глызина, Екатерина Байбородина, а также хореограф-постановщик школы-студии TODES Андрей Брыканов.

Режиссером фестиваля «Алина» в 2023 году станет Вячеслав Кулаев. Зрителей ждут волшебное шоу и множество сюрпризов!

По традиции, участие для юных гимнасток полностью бесплатно: все расходы на проезд, размещение в гостиницах, питание, подготовку с хореографами и костюмы оплачивает Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Подписывайтесь на телеграм-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Читайте также
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила официальный телеграм-канал