Крамаренко лидирует в финале многоборья на «Небесной Грации» после упражнения со скакалкой

Сегодня, 14:28
Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение со скакалкой в финале турнира «Небесная Грация», который проходит на федеральной территории «Сириус». Анастасия Салос из Белоруссии пока вторая, Анастасия Гузенкова из России — третья.
1. Лала Крамаренко (Россия) — 39,0
2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 37,1
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 32,95
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 32,85
5. Милана Парфилова (Казахстан) — 31,75
6. Сильва Саргсян (Армения) — 31,55
7. София Бернат (Венгрия) — 30,1
8. Марина Мальпика (Мексика) — 28,9
Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.