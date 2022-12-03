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Сегодня, 16:41

Крамаренко выиграла упражнение с мячом в квалификации «Небесной Грации»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в упражнении с мячом в квалификации турнира «Небесная Грация», несмотря на потерю. Спортсменка выступала под песню I put a spell on you. После трех видов Крамаренко продолжает лидировать.

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Упражнение с мячом. Квалификация

1. Лала Крамаренко (Россия) — 41,5

2. Анастасия Салос (Беларусь) — 39,25

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 38,55

4. Мария Борисова (Россия) — 37,6

5. Мария Победушкина (Россия) — 36,55

6. Владислава Шаронова (Россия) — 35,45

7. Наталья Усова (Узбекистан) — 34,55

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 34,0

9. Сильва Саргсян (Армения) — 32,75

10. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 31,0

11. Марина Мальпика (Мексика) — 30,95

12. София Бернат (Венгрия) — 29,1

13. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 29,0

14. Ми Венксиню (Китай) — 28,85

15. Виктория Пивоварова (Словакия) — 26,95

16. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 26,45

17. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 24,5

18. Лайф Адлакха (Индия) — 22,1

Квалификация. Сумма баллов за скакалку, обруч и мяч

Положение после трех видов

1. Лала Крамаренко (Россия) — 123,3

2. Анастасия Салос (Беларусь) — 115,8

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 109,55

4. Мария Борисова (Россия) — 105,5

5. Мария Победушкина (Россия) — 104,55

6. Владислава Шаронова (Россия) — 104,05

7. Наталья Усова (Узбекистан) — 103,25

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 98,65

9. Сильва Саргсян (Армения) — 97,0

10. Марина Мальпика (Мексика) — 93,5

11. София Бернат (Венгрия) — 90,25

12. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 85,35

13. Ми Венксиню (Китай) — 80,65

14. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 78,7

15. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 77,8

16. Виктория Пивоварова (Словакия) — 77,5

17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 75,05

18. Лайф Адлакха (Индия) — 65,45

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Прямая трансляция турнира по художественной гимнастике «Небесная Грация»

Крамаренко лидирует по итогам четырех упражнении в квалификации «Небесной Грации»