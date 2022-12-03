Крамаренко выиграла упражнение с мячом в квалификации «Небесной Грации»

Сегодня, 16:41
Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в упражнении с мячом в квалификации турнира «Небесная Грация», несмотря на потерю. Спортсменка выступала под песню I put a spell on you. После трех видов Крамаренко продолжает лидировать.
Упражнение с мячом. Квалификация
1. Лала Крамаренко (Россия) — 41,5
2. Анастасия Салос (Беларусь) — 39,25
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 38,55
4. Мария Борисова (Россия) — 37,6
5. Мария Победушкина (Россия) — 36,55
6. Владислава Шаронова (Россия) — 35,45
7. Наталья Усова (Узбекистан) — 34,55
8. Милана Парфилова (Казахстан) — 34,0
9. Сильва Саргсян (Армения) — 32,75
10. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 31,0
11. Марина Мальпика (Мексика) — 30,95
12. София Бернат (Венгрия) — 29,1
13. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 29,0
14. Ми Венксиню (Китай) — 28,85
15. Виктория Пивоварова (Словакия) — 26,95
16. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 26,45
17. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 24,5
18. Лайф Адлакха (Индия) — 22,1
Квалификация. Сумма баллов за скакалку, обруч и мяч
Положение после трех видов
1. Лала Крамаренко (Россия) — 123,3
2. Анастасия Салос (Беларусь) — 115,8
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 109,55
4. Мария Борисова (Россия) — 105,5
5. Мария Победушкина (Россия) — 104,55
6. Владислава Шаронова (Россия) — 104,05
7. Наталья Усова (Узбекистан) — 103,25
8. Милана Парфилова (Казахстан) — 98,65
9. Сильва Саргсян (Армения) — 97,0
10. Марина Мальпика (Мексика) — 93,5
11. София Бернат (Венгрия) — 90,25
12. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 85,35
13. Ми Венксиню (Китай) — 80,65
14. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 78,7
15. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 77,8
16. Виктория Пивоварова (Словакия) — 77,5
17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 75,05
18. Лайф Адлакха (Индия) — 65,45