Крамаренко выиграла упражнение с обручем в финале многоборья на «Небесной Грации»

Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла упражнение с обручем в финале многоборья на турнире «Небесная Грация». Второе место заняла Анастасия Гузенкова, третье — Анастасия Салос. По сумме двух видов Салос — вторая, Гузенкова — третья.

Оценки за упражнение с обручем:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 41,7.

2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 38,9.

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 38,75.

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,4.

5. Марина Мальпика (Мексика) — 34,8.

6. София Бернат (Венгрия) — 34,3.

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 33,1.

8. Сильва Саргсян (Армения) — 32,6.

Положение после двух видов финала:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 80,7.

2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 75,85.

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 71,85.

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 69,25.

5. Милана Парфилова (Казахстан) — 64,85.

6. София Бернат (Венгрия) — 64,4.

7. Сильва Саргсян (Армения) — 64,15.

8. Марина Мальпика (Мексика) — 63,7.

Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.