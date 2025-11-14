Гимнастки из Нижнего Новгорода стали чемпионками турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Групповички из Нижнего Новгорода стали победительницами международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025 в упражнении с пятью лентами.

В составе команды выступили Алла Корягина, Мелисса Голубева, Виктория Кирнус, Янина Сиротинина, Анна Тринеева и Злата Девятьярова.

Серебряные медали завоевали спортсменки сборной Белоруссии. Третье место заняла команда из Венгрии.

Соревнования «Кубок «Небесная грация»» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».