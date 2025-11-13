Видео
Небесная грация
Олимпиада
Небесная грация
Небесная Грация

13 ноября, 14:10

Савинова завоевала еще четыре золотые медали на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Алина Савинова

Российская гимнастка Ксения Савинова стала первой в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой по программе юниорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025.

Ранее спортсменка выиграла золотую медаль в многоборье.

Призерами упражнения со скакалкой стали Маргарита Журович из Белоруссии и Нелли Сагателян из Армении. В упражнении с обручем — Ясмина Алимардонова из Узбекистана и белоруска Кира Бабкевич. В упражнении с булавами — представительница Белорусии Маргарита Журович и Ясмина Алимардонова из Узбекистана. В ленте — Айганым Рысбек из Казахстана и Маргарита Журович из Белоруссии.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».

 
Художественная гимнастика
