Горносько выиграла золото в упражнении с обручем на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Белорусская гимнастка Алина Горносько стала обладательницей золотой медали международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025 в упражнении с обручем.

Спортсменка завоевала вторую золотую медаль на этих соревнованиях. Ранее она выиграла многоборье по программе сениорок. Тренерами Горносько являются Марина Лобач и Татьяна Огрызко, а хореографом — Елена Манзалевская.

Второй в упражнении с обручем стала россиянка Ева Кононова. К старту она готовилась под руководством Евгении Елисеевой и Ольги Минигалиной, ее хореограф — Елена Егорова.

Бронзу завоевала Айбота Ертайкызы из Казахстана. Тренер спортсменки — Екатерина Панченко.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».