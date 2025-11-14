Борисова завоевала золото в упражнении со скакалкой на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open

Российская гимнастка Мария Борисова выиграла упражнение со скакалкой на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025.

Тренером спортсменки является Ирина Гусарова, а хореографом — Елена Егорова.

Серебро завоевала Сильва Саргсян из Армении. Бронзовым призером стала Дарья Грохотова из Белоруссии.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».