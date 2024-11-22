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Сегодня, 14:00

Российские групповички завоевали золото на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре

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На международном турнире «Кубок "Небесная грация"» завершились соревнования групповичек в отдельных видах по программе сениорок.

Команда СШОР №15 (Нижний Новгород) заняла первое место в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, набрав 31,20 балла. На второй строчке расположилась сборная Узбекистана (29,30), замкнула тройку сборная Белоруссии (28,15).

В программе с пятью обручами золотые медали взяла команда Узбекистана (33,20 балла). На втором месте расположилась сборная Белоруссии (33,05), тройку лучших замкнула команда СШОР №15 (32,20).

Турнир проходит на арене Aspire Dome в Дохе с 20 по 22 ноября.

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Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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