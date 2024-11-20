Ксения Савинова и Кристина Войтенко победили в соревнованиях юниорок на турнире «Кубок "Небесная грация"»

Сегодня, 18:47
Стали известны первые победители и призеры в программе юниорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.
В упражнении с обручем победила Ксения Савинова из Гатчины, которая набрала 29,15 балла. Второе место заняла Каролина Тарасова (28,50). Третьей стала белорусская гимнастка Ника Костина (27,20).
В упражнении с мячом золотую медаль завоевала Кристина Войтенко из Новосибирска. Гимнастка набрала 28,70 балла. Серебро взяла Каролина Тарасова (28,40), бронзу — София Усова из Узбекистана (26,55).
Соревнования в Дохе (Катар) проходят с 20 по 22 ноября.
«Кубок "Небесная грация"». Юниорки
Результаты. Топ-3
Обруч
1. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») - 29,15 балла
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») - 28,50
3. Ника Костина (Белоруссия) - 27,20
Мяч
1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») - 28,70
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») - 28,40
3. София Усова (Узбекистан) - 26,55