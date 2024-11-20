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Сегодня, 09:05

Прямая трансляция международного турнира «Кубок "Небесная грация"» из Катара

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С 20 по 22 ноября Доха принимает международный турнир по художественной гимнастике «Кубок "Небесная грация"». Организатор соревнований — Международная ассоциация клубов «Небесная грация».

В этом году турнир проходит на арене Aspire Dome в Дохе. В соревнованиях выступят спортсменки из 25 стран.

 

Полное расписание

20 ноября, среда

09:30*. Юниорки. Отдельные виды. Обруч, мяч

15:00. Церемония открытия

15:30. Сениорки. Многоборье. Квалификация (финалы). Обруч, мяч, скакалка

21 ноября, четверг

09:00. Юниорки. Отдельные виды. Булавы, лента, скакалка

16:00. Награждение. Юниорки. Отдельные виды

16:30. Сениорки. Многоборье. Квалификация (финалы). Булавы, лента

22 ноября, пятница

10:00. Сениорки. Групповое упражнение. Отдельные виды. 5 обручей, 3 ленты, 2 мяча

11:50. Награждение. Групповое упражнение. Отдельные виды

12:30. Сениорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента

16:25. Награждение. Сениорки. Многоборье. Отдельные виды

18:00. Гала-концерт

* По московскому времени.

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