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Небесная Грация

Сегодня, 04:40

Прямая трансляция международного турнира «Небесная грация» — 2023

Фото skygrace.ru
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С 15 по 17 декабря в Пекине проходит третий международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация».

Его особенность заключается в том, что гимнастки выступают с пятью видами программы (скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой) по специальным правилам, разработанным Международной Ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация».


Впервые в истории турнира в индивидуальном первенстве примут участие не только сениорки, но и юниорки.

Главный судья турнира — Ирина Берек.

Организатор соревнований — Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

День 1

05:00 — 08:30*. Юниорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч

08:30 — 09:00. Церемония открытия

09:00 — 12:00. Сениорки. Многоборье. Скакалка, обруч, мяч

День 2

05:00 — 07:30. Юниорки. Отдельные виды. Булавы, лента.

07:30 — 07:45. Награждение. Юниорки. Отдельные виды

07:45 — 11:30. Сениорки. Многоборье. Булавы, лента

День 3

10:00 — 13:00. Сениорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента

13:00 — 14:30. Награждение. Сениорки. Многоборье. Отдельные виды

14:30 — 15:30. Гала-шоу

* время московское

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