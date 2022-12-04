Прямая трансляция турнира по художественной гимнастике «Небесная Грация»

Сегодня, 12:55
В новой Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус» сегодня состоится заключительный день турнира «Небесная Грация». Эти уникальные соревнования проводятся благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой во второй раз. В нынешнем году они включают в себя индивидуальное многоборье в пяти упражнениях.
В пятницу состоялась квалификация в скакалке и обруче. По завершении этих выступлений лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. Во второй день квалификации после упражнений с мячом, булавами и лентой определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья. Первой вновь стала Лала.
Сегодня в 13.00 восьмерка финалисток разыграет медали, а в 15.20 состоится гала-представление и закрытие турнира.
Итоги первого дня «Небесной Грации» здесь
Итоги второго дня «Небесной Грации» здесь