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Небесная Грация

Сегодня, 12:55

Прямая трансляция турнира по художественной гимнастике «Небесная Грация»

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В новой Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус» сегодня состоится заключительный день турнира «Небесная Грация». Эти уникальные соревнования проводятся благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой во второй раз. В нынешнем году они включают в себя индивидуальное многоборье в пяти упражнениях.

В пятницу состоялась квалификация в скакалке и обруче. По завершении этих выступлений лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. Во второй день квалификации после упражнений с мячом, булавами и лентой определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья. Первой вновь стала Лала.

Сегодня в 13.00 восьмерка финалисток разыграет медали, а в 15.20 состоится гала-представление и закрытие турнира.

Итоги первого дня «Небесной Грации» здесь

Итоги второго дня «Небесной Грации» здесь

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На турнире «Небесная Грация» определились финалистки