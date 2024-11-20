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20 ноября, 23:30

Стали известны финалистки «Кубка "Небесная грация"» в отдельных видах

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Определились финалистки «Кубка "Небесная грация"» в упражнениях со скакалкой, обручем и мячом по программе сениорок.

В каждой дисциплине за медали поборются 10 гимнасток.

Скакалка: Мария Борисова, Алина Горносько, Полина Фролова, Анна Каменщикова, Сильва Саргсян, Наталья Усова, Антониа Маринова, Санюкта Кале, Анджела Мазибрада, Изабелла Рохас.

Обруч: Алина Горносько, Мария Борисова, Тахмина Икромова, Анна Кондрашина, Полина Фролова, Наталья Усова, Зохра Агамирова, Айбота Ертайкызы, Сильва Саргсян, Анджела Мазибрада.

Мяч: Тахмина Икромова, Мария Борисова, Владислава Николаенко, Алина Горносько, Анна Кондрашина, Сильва Саргсян, Айбота Ертайкызы, Наталья Усова, Брианна Лабадан, Антонио Маринова.

Соревнования в Дохе (Катар) проходят с 20 по 22 ноября.

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Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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