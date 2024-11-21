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Сегодня, 22:00

Российские юниорки выиграли упражнения с булавами, лентой и скакалкой на турнире «Кубок "Небесная грация"»

Алина Савинова
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Российская гимнастка Ксения Савинова завоевала золото в упражнении с булавами по программе юниорок в отдельных видах на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Юная спортсменка набрала за свое выступление 29,25 балла. Второй стала ее соотечественница Кристина Войтенко (28,25), третьей — белоруска Николь Леута (27,65).

В упражнении с лентой лучший результат показала россиянка Каролина Тарасова — 28,40 балла. Серебро досталось Савиновой (28,20), бронза — Софии Усовой из Узбекистана (26,85).

Победительницей упражнения со скакалкой стала Войтенко (30,05). Вторая позиция у Савиновой (28,10). Тройку лидеров замкнула белорусская спортсменка Маргарита Журович (23,90).

 

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Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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