В Пекине стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» — 2023

В пятницу, 15 декабря, в Пекине состоялось открытие третьего международного турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Организатором соревнований выступает Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация». На турнир заявлены представительницы 19 стран: Армении, Австралии, Белоруссии, Болгарии, Гватемалы, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Колумбии, Кыргызстана, Мексики, ОАЭ, России, Сербии, Сирии, Узбекистана и Кубы. Они соревнуются по программам сениорок и юниорок. Сениорки выступят в многоборье и отдельных видах, юниорки — только в отдельных видах.

Турнир проводится по правилам Международной Ассоциации клубов «Небесная грация». Как и в 2022 году, в Пекине спортсменки выступят с пятью предметами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой.

Завершением турнира станет гала-шоу: в нем примут участие не только участницы «Небесной грации», но и олимпийские чемпионки — Алина Кабаева, Евгения Канаева, Юлия Барсукова, Александра Тимошенко и Лори Фанг. Также финал украсят выступления известных артистов и ансамблей как из России, так и из Китая.

Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» проводится с 2021 года по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В первый раз он проходил в Москве на «ВТБ Арене», а в 2022 году — в Сочи, в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Оба турнира выиграла россиянка Лала Крамаренко.