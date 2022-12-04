Алина Кабаева: «Живая конкуренция дает стимул другим странам подтягиваться за Россией»

Олимпийская чемпионка подвела итоги турнира «Небесная Грация» и рассказала об Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус».

Турнир «Небесная Грация» состоялся уже во второй раз. Его организатором является Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Старт снова прошел по уникальным правилам — гимнастки кроме обычных упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой подготовили еще программу со скакалкой. В каждом виде были свои особенности, которые подчеркивали ценность определенных элементов. После окончания турнира Алина Кабаева пообщалась с журналистами и подвела итоги «Небесной Грации».

— Как оцените итоги турнира?

— Я хочу сказать всем огромное спасибо — всем участницам, тренерам, гимнасткам, судьям, которые не побоялась и приехали, выступили и подарили нам потрясающий праздник. Конечно, за год очень хорошо подтянулись девушки из Мексики и Кубы. И наши девочки просто бесподобны.

Как говорится, спорт объединяет. Живая конкуренция — это здорово. В спорте нет врагов, в спорте есть соперники. Эта живая конкуренция дает стимул другим странам подтягиваться за Россией. Они думают, что сейчас нашей страны нет на мировой арене, и им легче. На самом деле, они очень многое теряют. Мне очень жаль, что Россия сейчас не представлена на международных соревнованиях. Мы можем видеть эту красоту. Интернет никто не отменял, нас смотрит весь мир.

Церемония награждения турнира «Небесная Грация». На подиуме (слева направо) — Анастасия Салос, Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова. Рядом с подиумом — Евгения Канаева, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова и Алина Кабаева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— На турнире снова были необычные правила.

— Да, правила здесь сложные, но все могут попробовать и выступить. Посмотрите, никто не боится выходить со скакалкой. Ее отменили в 2011 году, это уже не олимпийский вид. Но я считаю, что от этого наш спорт стал беднее. Поэтому мы вернули упражнения со скакалкой. Дети выступали, готовились. Все говорили, что было сложно, но интересно. На нашем турнире можно делать элементы без ограничений. Гимнастка может показать все, на что способна. Самое главное — если исполнены красивые и сложные элементы, это оценивается на высокие баллы.

— В чем особенность новой Академии художественной гимнастики?

— У сборных команд всегда была своя база для тренировок. У регионов ее не было. Академия станет домом для региональных команд, клубов и других стран. Мы сейчас создаем международную ассоциацию, будем со всеми общаться и делиться своим опытом. Мы открыты для общения.