Вера Сесина: «На «Небесной грации» мы увидим очень интересные программы»

Многократная чемпионка мира объяснила, в чем уникальность соревнований на федеральной территории «Сириус».

В новой Академии художественной гимнастики в Сочи стартует уникальный турнир «Небесная грация», в котором принимают участием 18 спортсменок из 14 стран. Проект необычен тем, что девушки выступают на нем не по общепринятым международным правилам, а по экспериментальным, которые дают возможность лучше раскрыться наиболее талантливым гимнасткам. Особенности нынешнего регламента в интервью «СЭ» объяснила судья и многократная чемпионка мира Вера Сесина.

— Какие правила на «Небесной грации» в этом году?

— В этом году, как и год назад, предполагаем неограниченную сложность тела. Гимнастки могут показать больше элементов. Но в каждом виде есть особенности — в скакалке основу составляют прыжки. В обруче должно быть равное количество всех элементов тела. В мяче мы предоставили возможность сделать выбор — гимнастки могут включить в упражнение те элементы, которые им лучше всего удаются. В булавах в основном получились элементы на равновесия, на баланс. В ленте основу должны составлять вращения и пируэты.

По международным правилам можно выполнить всего девять элементов и выполнить их во всех упражнениях одинаково. Это не позволяет сделать выступление зрелищным. Когда гимнастки выходят на ковер, все понимают, кто и что сделает. Все элементы кочуют из одного упражнения в другое. На «Небесной грации» судьи и зрители ожидают чего-то нового. Мы уже видели предварительные программы некоторых спортсменок — у них в упражнениях может быть 15-20 элементов. В разных видах они разные. По предмету также не стали никого ограничивать. Мы пытались пригласить гимнасток высокого уровня. Будем наблюдать очень интересную программу и по количеству бросков, и по их качеству. Участвуют лучшие спортсменки.

Вера Сесина. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решили оживить упражнение со скакалкой

— Почему решили включить в соревнования упражнение со скакалкой?

— Скакалка — очень интересный предмет. К сожалению, из международных правил он уходит — уже ушел из программы сеньоров. Мы предложили вернуть этот вид, потому что он интересен и гимнасткам, и зрителям, которые давно отвыкли от этого предмета. Будет зрелищно. Мы уже даже с молодыми спортсменками не берем его, скакалка осталась только в групповых упражнениях. Многие уже даже подзабыли, как выглядят те или иные элементы. Решили оживить этот вид.

— Сложно ли подготовить упражнение со скакалкой тем, кто никогда или давно с ней не работал?

— Конечно, гимнастки уже приготовили упражнения, частично мы их видели. Про сложность лучше спросить у них. Я думаю, что этот вид будет уступать всем остальным, потому что девочки тренируют упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой каждый день, выступают с ними один или два раза в неделю. А скакалку они не брали 5-7 лет. Будет тяжело выполнить такую же сложную по насыщенности программу, как с другими видами. Для нас интересно посмотреть, как гимнастки справятся с новым для них видом.

— Правила на «Небесной грации» сильно отличаются от тех, что есть на российском и международном уровне. Насколько они трудны для девушек?

— В отличие от международных правил здесь нужно показать больше умений. Те, кто не способен это сделать, просто покажет меньшее количество элементов. Шансы на победу у них уменьшатся. Что касается российских правил, то за последние полгода они сильно поменялись в сторону усложнения. Возможно, толчок к этому в прошлом году как раз дали правила «Небесной грации». Российские гимнастки уже некоторое время выступали по усложненному регламенту. Но здесь они должны показать то количество определенных элементов, о которых мы ранее говорили. В российских правилах такого нет. Там можно делать неограниченное количество элементов, но они могут быть все одинаковыми. Поэтому гимнасткам пришлось существенно переделывать свои программы. Все будут выступать практически в одинаковых условиях.

Нет предела совершенству

— Можно ли предположить, что такие правила в будущем будут интегрированы на все соревнования?

— Я думаю, что мы должны к этому стремиться. Спортсмены, особенно высокого уровня, в чем-то чуть лучше, чуть сильнее, чем остальные. Тут немного другие физические способности должны раскрываться. Если с международными правилами на девять элементов у взрослых и на семь у юниоров может справиться 7-8-летний ребенок, то это не предел совершенства. В той же легкой атлетике каждый раз бегут все быстрее и быстрее, для обычного человека это время просто недосягаемо. А если все могут справиться с международными правилами, в чем тогда лидерство первых номеров?

— Тогда можно сравнить эту ситуацию с фигурным катанием, где некоторые пытаются исполнять элементы ультра-си.

— Да, только единицы, самые лучшие могут осилить эти элементы. Мы должны стремиться к тому же. Сейчас на «Небесной грации» мы повысили стоимость тех элементов, которые недосягаемы для основной массы занимающихся. И наоборот, понизили стоимость тех, которые могут выполнить все дети.

— С увеличением сложности растет и количество ошибок.

— Количество ошибок растет, но я думаю, что гимнастки того уровня, что будут выступать на наших соревнованиях, справятся с такой программой. Я надеюсь, мы не увидим ошибки, которые понятны большинству зрителей. А будут классные, зрелищные программы, то, к чему нужно стремиться.

— А зрителям точно понятны такие правила?

— В телеэфирах будут ясные комментарии, чтобы зрители, даже далекие от гимнастики, понимали, в чем преимущество той или иной спортсменки, где они допустили ошибки, и так далее. Может быть, проблема современной гимнастики в том, что когда зрители видят оценку, то порой не понимают, почему она такая, почему гимнастки, допускающие большие ошибки, становятся лидерами, а идеально выступившие проигрывают. Из-за этого появляется недоумение. Поэтому комментарии должны быть объективными, доступными для тех людей, которые не совсем близки к гимнастике.