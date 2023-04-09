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Сегодня, 09:00

«Мы вместе». В Сочи прошел фестиваль «Алина»

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На базе Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой состоялся грандиозный праздник спорта.

Уникальные постановки, атмосфера международного спортивного праздника, признанные звезды гимнастики и юные спортсменки, только начинающие свой путь к большим успехам. Так в субботу в Сочи на базе Академии «Небесная грация» прошел 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой. В шоу участвовали спортсменки мирового уровня, в том числе и сестры Дина и Арина Аверины, представительницы практически всех регионов России, гости из Китая, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии, а также популярные артисты.

Тема фестиваля в этом году — «Драгоценности России». 15 номеров были посвящены культурному наследию нашей страны — живописи, театру, балету, природе, сказкам, музыке и даже русскому авангарду.

Небесная грация. Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила официальный телеграм-канал

Постановкой праздника занимались известные хореографы — Ирина Зеновка, Екатерина Сиротина, Елена Афанасьева, Сания Глызина, Екатерина Байбородина, Наталья Белугина, Андрей Брыканов, Эльдар Сайфутдинов. Режиссером выступил Вячеслав Кулаев — он сотрудничает с фестивалем «Алина» с 2018 года.

Надо признать, что усилия организаторов полностью оправдались. Зрители увидели настоящий праздник спорта и красоты. Чемпионка юношеских Олимпийских игр Ирина Анненкова солировала в номере «Девятый вал», который рассказывал о живописи. «Половецкие пляски» в исполнении «художниц» из Казани и Ульяновска олицетворяли русский театр. Дина и Арина Аверины вместе с представителями Нижнего Новгорода создали уникальный этюд о русском авангарде, а Анна Попова, Мария Борисова и Майя Колобовникова представили «Танец с саблями».

Публика увидела номера и о природном разнообразии и национальной культуре. К примеру, постановка «Байкал» под одноименную песню в исполнении Рагды Ханиевой поражала своим масштабом. Это был настоящий совместный спектакль гимнасток из Китая и России, которые запускали в небо летающие фонарики. Еще одна находка хореографов — номер «Лезгинка», посвященный Кавказу, с участием ансамбля «Вайнах», маленьких спортивных гимнастов и «художниц».

Известные актеры Екатерина Гусева, Ксения Алферова, Сергей Безруков и Владимир Машков специально записали стихи для номера о русской поэзии. На сцену выходили хор Сретенского монастыря, ансамбль «Березка» и, конечно, сотни детей со всех уголков России, которые любят спорт и мечтают связать свое будущее с художественной гимнастикой. Настоящие драгоценности нашей страны!

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Среди приглашенных гостей было много известных гимнасток — например Евгения Канаева и Яна Батыршина. За выступлениями следили гости Сочи — в том числе дети с особенностями развития из академии гимнастики и спорта Казани Victory. Это девочки с синдромом Дауна, которые выступают на настоящих турнирах, а в следующем году собираются принять участие и в фестивале.

В конце фестиваля на сцене появились Пелагея, Дмитрий Колдун, Алишер Каримов и Согдиана с песней «Земля моя добрая». В это время на ковре находились гимнастки из сборных России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. А закончилось все общим номером под музыкальное сопровождение от Олега Газманова «Мы вместе» — это про то, насколько богата наша страна талантами. О ее культуре, природе, творчестве. На этом фестивале все участники — и гимнастки, и актеры, и певцы, и музыкальные коллективы — продемонстрировали настоящее мастерство и искусство. Все это и есть драгоценности России.

Самая полная информация о фестивале «Алина» — в официальном телеграм-канале «Небесная грация»

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