Главный тренер сборной России по гребному слалому высказался о кризисе в виде спорта: «Сидим без зарплаты»

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов в интервью «СЭ» рассказал о том, что тренеры команды сидят без зарплаты.

— Вот сейчас мы сидим на заключительном сборе этого сезона, у тренеров нет зарплаты, и никто не понимает, что будет дальше. В личных разговорах нам говорят, что сборная России поддерживаться не будет. Максимум один-два спортсмена и один тренер — и все.

И кстати, деньги, которые нам пришлось выпрашивать у федерации, — они же и так причитались гребному слалому. Минспорт перечисляет на счета федерации средства, и там есть строчка — на гребной слалом. Вот такая история. Вообще я бы хотел, чтоб вы записали — за время отстранения Минспорт вложил в нас, гребной слалом, большие средства. Но если политика Федерации каноэ России продолжится, они будут бездарно потрачены и сборная разрушится. Часть тренеров просто не приехали на идущий сбор, потому что... деньги надо зарабатывать каким-то другим образом.

Я, наверное, эмоционален. Но когда тебя по телефону просто посылают на три буквы и с тобой общаются как с последним отбросом... а ты вложил в это дело столько сил и времени, это неприятно. Притом что удалось построить молодую команду, и мы боремся среди лидеров, завоевываем медали. Я надеюсь, что Минспорт не оставит это без внимания, — сказал Образцов «СЭ».