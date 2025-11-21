Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гребной слалом. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребной слалом

Сегодня, 19:05

Главный тренер сборной России по гребному слалому высказался о кризисе в виде спорта: «Сидим без зарплаты»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов в интервью «СЭ» рассказал о том, что тренеры команды сидят без зарплаты.

— Вот сейчас мы сидим на заключительном сборе этого сезона, у тренеров нет зарплаты, и никто не понимает, что будет дальше. В личных разговорах нам говорят, что сборная России поддерживаться не будет. Максимум один-два спортсмена и один тренер — и все.

И кстати, деньги, которые нам пришлось выпрашивать у федерации, — они же и так причитались гребному слалому. Минспорт перечисляет на счета федерации средства, и там есть строчка — на гребной слалом. Вот такая история. Вообще я бы хотел, чтоб вы записали — за время отстранения Минспорт вложил в нас, гребной слалом, большие средства. Но если политика Федерации каноэ России продолжится, они будут бездарно потрачены и сборная разрушится. Часть тренеров просто не приехали на идущий сбор, потому что... деньги надо зарабатывать каким-то другим образом.

Я, наверное, эмоционален. Но когда тебя по телефону просто посылают на три буквы и с тобой общаются как с последним отбросом... а ты вложил в это дело столько сил и времени, это неприятно. Притом что удалось построить молодую команду, и мы боремся среди лидеров, завоевываем медали. Я надеюсь, что Минспорт не оставит это без внимания, — сказал Образцов «СЭ».

Максим Образцов и&nbsp;Алсу Миназова.«Мы что, голые на чемпионат мира поедем?» Гребной слалом завоевал серебро ЧМ — но ему не хватает денег

1

  • 36

    Зато Дима Губерниев норм,в шоколаде.Футбол комментирует и хоккей

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
    Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
    У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
    Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
    Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
    Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя