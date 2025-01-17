Тренер сборной России по гребному слалому: «Чехи нас сторонятся и агрессивно к нам относятся»

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал об отношении иностранных спортсменов к допуску россиян на международные турниры.

«С международной федерацией у нас в принципе отношения хорошие, они нас уже допускали до соревнований в прошлом году, но принимающая сторона не дала нам возможности поехать. Поэтому мы продолжаем прорабатывать этот вопрос. Основной момент — как общественность воспримет наше участие в соревнованиях. Мы сейчас находимся в Австралии, по плану у нас участие в двух соревнованиях, а также в октябре чемпионат мира, к которому мы собственно и готовимся. От того, как нас примет общественность, международная федерация будет вносить свои коррективы по допуску на остальные соревнования. По предварительной договоренности они нас пускают практически на все соревнования сезона», — сказал Образцов Odds.ru.

Также главный тренер сборной России рассказал, что чешские спортсмены относятся к россиянам агрессивно.

«Большинство спортсменов и тренеров были рады нас видеть после трехлетней паузы. Со многими у нас были хорошие отношения, поэтому большинство совершенно нормально отреагировало. Все позитивно. Да, есть те, кто нас сторонится. В частности, чехи. Они практически всей командой не общаются, саботируют, бойкотируют, агрессивно относятся», — добавил Образцов.

8 членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF). 8 членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF).