Международная федерация каноэ не допустила к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии

Международная федерация каноэ сообщила о решении не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

В заявлении говорится, что работа по допуску спортсменов из России ведется, однако федерация пока не смогла договориться с представителями Великобритании, Польши и Франции.

«Важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз.

ЧМ по гребному слалому стартует 19 сентября и завершится 24 сентября.