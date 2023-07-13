Папуш сообщил о желании Федерации гребного слалома сделать замещение Олимпийских игр

Руководитель Федерации гребного слалома России Сергей Папуш рассказал, что организация намерена сделать для российских спортсменов замещение Олимпийских игр.

«Наша федерация заявляет, что мы должны для наших спортсменов сделать замещение Олимпийских игр, которые поставлены на паузу. Наша задача — сделать красивые соревнования. Мы пригласили спортсменов из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Ирана для участия в соревнованиях в Республике Алтай. Не факт, что мы в полном составе поедем на Олимпийские игры в Париж. Делаем упор на юношей и девушек, которые готовятся к следующим Олимпийским играм и международным соревнованиям. Всех очень ждем, соревнования пройдут на высоком уровне. Все на Алтай!» — заявил Папуш.

11 июля стало известно, что Международная федерация каноэ (ICF) не допустила к соревнованиям под своей эгидой слаломистов из России и Белоруссии. Отмечалось, что такое решение было принято после консультаций с национальными федерациями тех стран, которые принимают в 2023 году главные старты сезона по гребному слалому.