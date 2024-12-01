Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гребной слалом. Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребной слалом

Сегодня, 22:56

Папуш стал первым вице-президентом Федерации каноэ России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов сообщил, что экс-глава Федерации гребного слалома России Сергей Папуш избран первым вице-президентом Федерации каноэ России.

«Бывшего главу Федерации гребного слалома России Сергея Папуша избрали первым вице-президентом объединенной федерации», — цитирует Архипова ТАСС.

1 декабря Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ объединилась с Федерацией гребного слалома России. Новая организация получила название «Федерация каноэ России».

Папуш является мастером спорта, а также заслуженным тренером России по гребному слалому. Должность президента Федерации гребного слалома России он занимал с 2009 года. В июне известному воднику исполнилось 70 лет.

Источник: ТАСС
Евгений Архипов
Читайте также
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Сегодня
Вчера
Неделя