Папуша переизбрали президентом Федерации гребного слалома России

Сергея Папуша переизбрали на пост президента Федерации гребного слалома России.

«Сергей Павлович единогласно переизбран президентом», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Папушу возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года. В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России.

Выборная конференция ВФГБК запланирована на 1 декабря.