Россия сохраняет шансы принять чемпионат мира по гребному слалому 2026 года

Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш заявил, что Россия по-прежнему сохраняет шансы на проведение чемпионата мира по гребному слалому 2026 года, несмотря на санкции со стороны международной федерации.

«У нас остались нормальные, человеческие отношения, у меня есть и друзья за рубежом. Все относятся к этой ситуации с сожалениям и признаются, что русских не хватает на международных соревнованиях. У наших слаломистов в международном сообществе прекрасная репутация, нам помогали в 1992 году, когда наш вид спорта снова стал олимпийским. У нас прекрасные отношения, которые поддерживаются. Президент международной федерации был в нашей стране, и мы даже готовились проводить чемпионат мира по гребному слалому в 2026 году в Богородском. Наша заявка была утверждена 1 февраля 2022 года. Впереди еще три года, поэтому наши партнеры, может быть, еще и успеют передумать насчет того, что в нашей стране нельзя проводить соревнования. Отношения у нас прекрасные, но общая позиция Международного олимпийского комитета такова, что Международная федерация каноэ также встроена в эту фанеру от вашингтонского месткома», — приводит слова Папуша ТАСС.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО и не связанных с органами национальной безопасности, в нейтральном статусе. В июне сообщалось, что МОК допустит россиян на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.