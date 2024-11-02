Россияне планируют выступить на чемпионате мира по гребному слалому в Австралии

Президент ФГСР Сергей Папуш сообщил, что Федерация гребного слалома России (ФГСР) в настоящее время ведет диалог с Международной федерацией каноэ (ICF) о возможности участия россиян в соревнованиях под эгидой ICF, которые пройдут в 2025 году.

«Сейчас мы отрабатываем с ICF вопросы возможности участия российских спортсменов во всех крупных международных стартах, включая взрослый чемпионат мира в Австралии и юниорское мировое первенство во Франции. На следующей неделе наша делегация поедет на конгресс ICF вместе с коллегами из федерации гребли на байдарках и каноэ, там планируем продолжить переговоры.

Что касается возможности поездки в Австралию, где пройдет следующий чемпионат мира, то мне кажется, что эта страна проводит более взвешенную международную политику в отношении России, в отличие от той же Великобритании или Польши. Поэтому мы планируем участие во взрослом мировом первенстве, но что из этого получится, поймем позже», — цитирует Папуша ТАСС.

Российские спортсмены были лишены возможности выступить в июле 2024 года на юниорском и молодежном первенствах мира по гребному слалому в словацком Липтовски-Микулаше.