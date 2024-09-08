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Сегодня, 11:14

Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мира в Италии и Испании

Руслан Минаев
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Российские спортсмены не выступят на этапах Кубка мира по гребному слалому, которые пройдут в сентябре в Италии и Испании.

«Мы приняли решение не ехать на эти турниры, — цитирует ТАСС главного тренера сборной России Максима Образцова. — Пришлось бы решать серьезные вопросы с логистикой, да и в получении въездных виз могли бы возникнуть проблемы. Тем более что у нас уже есть неудачный опыт с заявкой на июльское первенство мира в Словакии».

Международная федерация каноэ (ICF) в конце апреля 2023 года допустила россиян и белорусов на международные турниры в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС

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