Российские слаломисты выступят на чемпионате мира и чемпионате Европы 2025 года

Международная федерация каноэ (ICF) утвердила участие российских спортсменов по гребному слалому в нейтральном статусе на всех ключевых турнирах предстоящего сезона. Это решение стало результатом длительных переговоров Федерации гребного слалома России с руководством ICF.

Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш отметил, что достигнутая договоренность стала возможной благодаря постоянному диалогу с главой ICF Томасом Конецко.

«Это важный шаг для нашего спорта. После трехлетнего перерыва наши спортсмены снова получат возможность соревноваться на высшем уровне», — приводит слова Папуша Федерация гребного слалома России.

В 2025 году россияне выступят на чемпионат Европы в Париже, этапах Кубка мира в Испании и Франции, а также на чемпионате мира в Австралии.

Сейчас сборная России продолжает подготовку в ОАЭ, готовясь к возвращению на международную арену. В ближайших планах — успешное выступление на всех утвержденных турнирах в нейтральном статусе.