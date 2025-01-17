Российские спортсмены выступят на Открытом чемпионате Океании по гребному слалому

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, что Открытый чемпионат Океании станет первым за 3 года международным стартом для его подопечных.

Турнир пройдет в австралийском Пенрите с 24 по 26 января,

«На следующей неделе у нас будут первые международные соревнования после почти трехлетнего перерыва.Мы будем выступать на Oceania Open, который будет проходить на олимпийском канале, где в 2000 году проходила Олимпиада. Заявку нашу уже приняли, сейчас мы согласовываем экипировку. На этом же канале в конце 2025 года пройдет чемпионат мира по гребному слалому», — цитирует Образцова ТАСС.

Ранее 8 членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации каноэ (ICF).