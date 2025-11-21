Видео
Гребной слалом. Новости
Сегодня, 18:50

Тренер сборной России по гребному слалому назвал президента федерации Архипова «мстительным человеком»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов в интервью «СЭ» высказался о ситуации в команде и президенте Федерации каноэ России Евгении Архипове.

— Председатель комитета федерации по гребному слалому Вениамин Беляев говорит, что суточные на чемпионат мира были выданы спортсменам. Но не говорит, кем — мной. Конечно, они были не хуже, чем в других странах. Потому что мы стараемся обеспечить комфортные условия. Про помощь с транспортом — никто не говорит, что федерация в этом никак не участвовала и бросила нас на произвол судьбы, после моих уговоров они оплатили нам доставку лодок. Они сделали тот минимум, чтобы на бумаге к ним не было вопросов, но не все, что было необходимо команде, а это важная разница, когда ты едешь на чемпионат мира! И в какой-то момент нам сказали (у меня остались эти переписки): «Да вам ехать 10 минут до канала, зачем вам машина?» А по-другому на канал не попасть.

Разумеется, в Федерации каноэ России есть разные люди, и некоторые нам действительно помогали, в том числе в переговорах с международной федерацией. Правда, я тоже в этом участвовал. По сути мы вели диалог на троих вместе с генеральным секретарем Еленой Исхаковой. Тот же Вениамин Беляев к этому отношения не имел. А вот то, что сорвался сбор и многие важные вопросы были на грани срыва, — это вопросы как раз к Вениамину. Мы не политики, мы говорим о наболевшем. Многие тренеры и спортсмены просто боятся высказываться, потому что знают: Евгений Юрьевич Архипов — мстительный человек, и умеет портить спортсменам жизнь.

Деньги я постоянно выбивал и выпрашивал. Когда прилетели, мне же нужно сразу оплатить проживание, такие были условия бронирования — иначе бы нас не заселили. На следующий день их нужно покормить. У меня уже денег нет, а в федерации отвечают — ну тебе же дали два миллиона в Минспорте, вот и решай вопросы на них. Ладно, провоз габаритного багажа нам оплатили, но на питание я откуда деньги найду? Почему-то в Австралию отправили самого Беляева, на одного человека такая командировка стоит 250-300 тысяч рублей. А у нас питание всей команды стоило 740 тысяч. Поездка председателя комитета на такое соревнование абсолютно бессмысленна. Вот где можно было ужаться.

Максим Образцов и&nbsp;Алсу Миназова.«Мы что, голые на чемпионат мира поедем?» Гребной слалом завоевал серебро ЧМ — но ему не хватает денег
