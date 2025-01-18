В России хотят провести ЧМ-2026 по гребному слалому

Президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш заявил, что шансы России провести чемпионат мира 2026 года по-прежнему сохраняются.

«В ICF были рады, что нам в 2023 году удалось построить современный канал по гребному слалому в поселке Богородское в Московской области. Сам президент федерации Томаш Конечко был у нас в Окуловке, смотрел, как мы можем проводить соревнования, и смотрел на этот канал. Мы и были, и до сих пор полностью готовы проводить чемпионат мира 2026 года на территории России. Как вы помните, турнир отдали нам 1 февраля 2022 года, а через 23 дня началась Специальная военная операция, и проект был поставлен на паузу.

Сейчас соревнования следующего года перенесены в США, но у нас впереди еще есть полтора года. И мы считаем, что проект в любое время можно возобновит», — сказал Папуш «ВсеПроСпорт».

В пятницу спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили статус нейтральных атлетов.