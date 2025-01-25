Победа досталась британцу.

Дмитрий Храмцов завоевал серебро на открытом чемпионате Океании по гребному слалому в соревнованиях каноэ-одиночек (С-1), которые проходят в Пенрите (Австралия). Это первая медаль для российских слаломистов после получения нейтрального статуса.

Как прошли соревнования

Золотую медаль выиграл представитель Великобритании Адам Берджесс с результатом 104,25 секунды. Храмцов отстал от него менее чем на секунду — 104,95. Третьим финишировал любимец местной публики австралиец Тристан Картер (105,09).

Также в соревнованиях участвовали еще два россиянина. Александр Харламцев занял седьмое место (108,2), но стал чемпионом в молодежном зачете (до 23 лет). Иван Козлов выиграл золото в молодежном зачете в соревнованиях байдарок-одиночек (104,44), а в генеральной классификации он показал 17-й результат.

Среди наших девушек выделилась Марина Новыш, которая в каноэ-одиночках заняла 10-ю строчку в общем зачете.

Дмитрий Храмцов. Фото Федерация гребного слалома России

Нейтральный статус

Чуть больше недели назад Федерация гребного слалома России поделилась важной новостью: спортсменам нашей сборной одобрили нейтральный статус. Его получили те, кто прошел подготовку к открытому чемпионату Океании: Никита Губенко, Иван Козлов, Ксения Крылова, Алсу Миназова, Марина Новыш, Егор Смирнов, Мария Соколова, Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев.

Тогда же главный тренер сборной России Максим Образцов заявил, что от соревнований в Австралии будет зависеть, какую линию выберет Международная федерация каноэ (ICF): «Будем надеяться, что соревнования пройдут без каких-либо проблем».

Напомним, что российские представители гребли на байдарках и каноэ выступали в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Алексей Коровашков и Захар Петров в каноэ-двойке финишировали в девяти сотых от бронзы и чуть не принесли медаль в копилку нашей национальной команды.

Важное объединение

В конце прошлого года произошло объединение: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединилась с Федерацией гребного слалома России (ФГСР), образовав Федерацию каноэ России.

Президентом организации был избран Евгений Архипов, возглавлявший ВФГБК с 2008 года.