Архипов считает, что Международная федерация каноэ вместе с россиянами будет работать гораздо лучше

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов заявил, что Международная федерация каноэ (ICF) вместе с российскими представителями будет работать гораздо лучше, нежели без них.

«Считаю, что международная и европейская федерации гребли работали и будут работать как с представителями российского спорта, так и без них. Другое дело, что вместе мы работаем лучше. Безусловно, мы ждем и снятия ограничения на выступления спортсменов. Мы не прекращаем контактировать на международном уровне именно из-за этого, потому что разорвать эти контакты легко, а восстановить трудно», — приводит ТАСС слова Архипова.

9 ноября генеральный секретарь всероссийской федерации Елена Исхакова вошла в новый состав комитета ICF по гребле на лодках «Дракон», однако сразу после своего переизбрания была временно отстранена. Архипов подтвердил, что пока за нее будет работать другой человек.