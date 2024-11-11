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Гребля на байдарках и каноэ

11 ноября, 23:53

Архипов считает, что Международная федерация каноэ вместе с россиянами будет работать гораздо лучше

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов заявил, что Международная федерация каноэ (ICF) вместе с российскими представителями будет работать гораздо лучше, нежели без них.

«Считаю, что международная и европейская федерации гребли работали и будут работать как с представителями российского спорта, так и без них. Другое дело, что вместе мы работаем лучше. Безусловно, мы ждем и снятия ограничения на выступления спортсменов. Мы не прекращаем контактировать на международном уровне именно из-за этого, потому что разорвать эти контакты легко, а восстановить трудно», — приводит ТАСС слова Архипова.

9 ноября генеральный секретарь всероссийской федерации Елена Исхакова вошла в новый состав комитета ICF по гребле на лодках «Дракон», однако сразу после своего переизбрания была временно отстранена. Архипов подтвердил, что пока за нее будет работать другой человек.

Источник: ТАСС
Евгений Архипов

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