Британского каноиста Розенталса отстранили после публикации секс-видео из самолета

Британский каноист Куртс Адамс Розенталс получил дисквалификацию на два года за то, что он опубликовал в социальных сетях видео интимного содержания, сообщает The Telegraph.
В марте спортсмен выложил видео, на котором он совершает половой акт в самолете. Позднее ролик был удален, однако Федерация гребного спорта Великобритании обвинила Розенталса в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения, подписанного членами британской сборной.
В интервью ВВС каноист признался, что опубликовал данное видео сознательно, чтобы привлечь подписчиков на свою страницу в OnlyFans и собрать средства на участие в Олимпийских играх 2028 и 2032 годов.
Розенталс считает, что его видео не было незаконным и не должно быть причиной для отстранения. По словам каноиста, всей этой ситуации не произошло бы, если бы спортсмены в Великобритании получали надлежащее финансирование.
PvsZ
Любитель гр...ебли))
01.11.2025
Niko McCowrey
Прочитал "британского кокаиниста"...
01.11.2025
Неприкрытый Писярев
А рукаку подрачил на всю страну и все делают вид, что так и надо
01.11.2025