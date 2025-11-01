Британского каноиста Розенталса отстранили после публикации секс-видео из самолета

Британский каноист Куртс Адамс Розенталс получил дисквалификацию на два года за то, что он опубликовал в социальных сетях видео интимного содержания, сообщает The Telegraph.

В марте спортсмен выложил видео, на котором он совершает половой акт в самолете. Позднее ролик был удален, однако Федерация гребного спорта Великобритании обвинила Розенталса в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения, подписанного членами британской сборной.

В интервью ВВС каноист признался, что опубликовал данное видео сознательно, чтобы привлечь подписчиков на свою страницу в OnlyFans и собрать средства на участие в Олимпийских играх 2028 и 2032 годов.

Розенталс считает, что его видео не было незаконным и не должно быть причиной для отстранения. По словам каноиста, всей этой ситуации не произошло бы, если бы спортсмены в Великобритании получали надлежащее финансирование.